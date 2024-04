Samsung ha annunciato di aver collaborato con Qualcomm per migliorare la velocità di trasferimento dati sulle reti cellulari 5G. Le aziende hanno utilizzato la nuova funzionalità 1024 QAM di 3GPP Release 17 per migliorare la velocità del 5G fino al 20%, portando velocità di download più elevate sugli smartphone.

Come riportato da “SamMobile“, le aziende hanno utilizzato le apparecchiature vRAN 5G di Samsung Network in esecuzione su 2,1GHz (FDD) e 3,5GHz (TDD) ed uno smartphone di prova utilizzando il modem X75 5G di Qualcomm. Si segnala che è stata raggiunta una velocità di download di 485Mbps con una larghezza di banda di 20MHz. Questo è il 20% più veloce rispetto ai 256 QAM solitamente utilizzato sulle reti 5G. È vicino alla velocità di download teorica. Questa è la prima volta che tali velocità vengono raggiunte su una banda FDD. Poiché il test è stato eseguito su una singola banda da 20MHz, è possibile ottenere una velocità molto maggiore poiché la maggior parte dei telefoni moderni può combinare diverse bande insieme tramite CA (Carrier Aggregation). Le aziende stanno anche testando questa tecnologia su una rete con apparecchiature RAN tradizionali.

Si prevede che la tecnologia sarà disponibile in commercio per gli operatori di rete entro la fine di quest’anno. Nel 2023, Qualcomm e Samsung hanno testato l’aggregazione di portanti 4x downlink e 2x uplink sullo spettro FDD. Samsung Networks è tra i maggiori produttori di apparecchiature di rete cellulare al mondo e sviluppa 5G Core, 5G vRAN e strumenti di automazione basati sull’intelligenza artificiale. Il vicepresidente di Samsung Networks, Ji-Yun Seol, ha dichiarato che si ritiene che il miglioramento dell’efficienza spettrale sia essenziale nello sviluppo di soluzioni di prossima generazione. Questo risultato sottolinea l’impegno costante di Samsung nell’avanzare le frontiere della tecnologia mobile. Gli sforzi di collaborazione con Qualcomm Technologies hanno prodotto ancora una volta risultati impressionanti: lo scopo è quello di sfruttare le competenze combinate per promuovere l’innovazione della rete.

