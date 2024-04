Tanti possessori di svariati modelli di Samsung Galaxy stanno sperimentando dei problemi agli schermi OLED dei loro telefono. Delle linee verdi e rosa sono comparse sui pannelli (di una tipologia molto evidente, come quella mostrata nell’immagine di apertura articolo). Le anomalie principali si stanno verificando proprio nel corrente mese di aprile e ciò lascia intendere che, dietro l’errore, ci sia magari un recente aggiornamento software.

Linee verdi e rosa sono apparse più frequentemente sui seguenti modelli di Samsung Galaxy: i Galaxy A73 , i Galaxy M21, i Galaxy M52 5G , tutta la serie Galaxy S21 (incluso il Galaxy S21 FE) e infine sui Galaxy S22 e Galaxy Z Flip 3. Le anomalie più gravi si sarebbero verificate dopo l’installazione dell’ultima patch di sicurezza mensile del corrente mese di aprile che include sempre l’aggiornamento dell’interfaccia One UI 6.0.

Per essere più precisi, non solo i Samsung Galaxy appena menzionati sarebbero interessati dai problemi scaturiti dall’apparizione di linee verdi e rosa sui display. Anche su altri dispositivi di diversi produttori come Motorola, OnePlus, Vivo e Xiaomi si sono manifestati episodi dello stesso tipo. Eppure i casi Samsung sarebbero in numero maggiore, di certo anche per la maggiore diffusione di questo brand (almeno in alcuni mercati).

Non è la prima volta che dei problemi di linee verdi e rosa sullo schermo hanno fatto capolino su Samsung Galaxy e spesso in concomitanza di determinati aggiornamenti. Possiamo ipotizzare dunque che, anche in questo caso, il pacchetto di aprile sia stato decisivo nella manifestazione degli errori. Se così fosse, un nuovo update (con opportuno fix) dovrebbe mettere la parola fine al malfunzionamento molto fastidioso. Il condizionale è d’obbligo, capiremo solo con il tempo quali siano le reali intenzioni di Samsung per garantire il giusto supporto ai suoi clienti, si spera anche abbastanza velocemente.

