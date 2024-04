La One UI è una delle skin Android più personalizzabili in circolazione. Tuttavia, mancano alcune funzionalità che gli utenti di smartphone e tablet Galaxy richiedono da molto tempo. Una di queste include un cassetto app verticale, che potrebbe arrivare sui dispositivi Galaxy in futuro.

Secondo il funzionario responsabile dello sviluppo di Good Lock, la prossima grande versione della One UI porterà l’opzione verticale nel drawer delle app. Come riportato da “SamMobile“, sono state rivelate queste informazioni rispondendo alla domanda di un utente sulla possibilità di ripristinare tale funzionalità nel modulo Home Up di Good Lock. Poiché il programma di avvio delle app stock nella One UI non dispone di allineamento verticale, è stato offerto come opzione nel modulo “Home Up” di Good Lock. Gli appassionati e gli esperti potrebbero utilizzare questa funzionalità per modificare l’allineamento del cassetto delle app. Tuttavia, la funzionalità è stata rimossa di recente e ora sappiamo perché. Poiché La One UI 7.0 offrirà un’opzione per il cassetto delle app verticale, Home Up non avrà più bisogno di quella funzionalità. In ogni caso, sarà un problema per chi possiede telefoni e tablet Galaxy il cui ultimo aggiornamento resterà fermo alla One UI 6.

Google ha recentemente rilasciato Android 15 Beta 1 e altre versioni beta saranno distribuite prima del Google I/O 2024 di maggio. A pochi mesi/settimane dal Google I/O 2024, il colosso di Seul potrebbe aprire il programma relativo alla One UI 7.0 Beta per i Samsung Galaxy S24 ed altri telefoni di fascia alta. La versione stabile della One UI 7.0 basata su Android 15 sarà forse rilasciata nel quarto trimestre di quest’anno. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

