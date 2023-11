Quest’oggi è presente su Amazon un ulteriore sconto per quanto riguarda il Samsung Galaxy S23, dispositivo che rispetto a qualche settimana fa si presenta ad un prezzo più conveniente. Chi sta quindi pensando di fare un pensierino sull’ultimo top di gamma targato Samsung, può pensare di approcciarsi a questo tipo di offerta, risparmiando qualche euro in più per quanto riguarda l’acquisto. Il modello che si presenta con un ulteriore sconto su Amazon è il Samsung Galaxy S23 nero da 128GB di memoria interna.

Occhio alla sforbiciata extra al prezzo del Samsung Galaxy S23 su Amazon il 9 novembre: la nuova offerta dello store

Ulteriore offerta per il device, dunque, dopo la promozione di fine ottobre. Approfondendo quanto propone il famoso sito di e-commerce, ecco che ritroviamo un 4% di sconto applicato sul prezzo precedente di 658 euro, arrivando quindi ad un costo finale di 629 euro. Sta quindi calando un po’ per volta il prezzo di questo Samsung Galaxy S23 ed al momento questa è una delle offerte più allettanti dell’ultimo periodo, vale sicuramente la pena approfittarne.

Offerta SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black

Non è un caso di come le scorte a disposizione su Amazon stiano praticamente per terminare, ci sono pochissime unità ancora disponibili, bisogna quindi affrettare i tempi d’acquisto. Non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione, ma bisogna attendere qualche settimana in più per riceverlo a casa propria. Tra l’altro Amazon consente anche il pagamento a rate con Cofidis, dilazionando la spesa totale nel tempo e permettendo a più utenti di poter approfittare di uno sconto di questo tipo.

Ricordiamo a questo punto alcune delle specifiche tecniche che alimentano questo Samsung Galaxy S23. Stiamo parlando di un flagship che fa leva su un display Dynamic AMOLED da 6,1 pollici, con refresh rate a 120Hz e protetto dal Gorilla Glass Victus 2. Non manca un ottimo comparto hardware grazie alla presenza del processore Snapdragon 8 Gen 2 con ben 8GB di RAM. Lato fotografico ritroviamo una tripla fotocamera posteriore con sensori da 50 megapixel, 10 megapixel e 12 megapixel. La fotocamera anteriore è invece da 12 megapixel. Infine spazio ad una batteria da 3900 mAh.

