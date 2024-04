Gli amanti della fotografia con un Samsung Galaxy potranno fare ricorso all’app Expert RAW ora disponibile in un nuovo aggiornamento sul Galaxy Store. I benefici per scatti sempre più professionali saranno d’ora in poi alla portata di tutti i possessori di telefoni compatibili con questo strumento.

Di quale aggiornamento stiamo parlando? L’update dell’app fotografia mobile di livello professionale Expert RAW è giunta alla sua versione 3.0.05.12. La più grande novità per gli utenti è la possibilità di acquisire foto in formato RAW senza perdita di dati. Questo importante passo in avanti comporta che non ci sia alcun abbassamento della qualità degli scatti che potranno dunque essere più facilmente editate, pure stampate con la migliore resa possibile.

Insomma, aggiornare il proprio Samsung Galaxy alla nuova versione dell’app Expert Raw potrebbe far comodo a tanti appassionati di fotografia. Naturalmente si dovrà tenere in conto che immagini di così alta qualità occuperanno anche uno spazio maggiore nella memoria interna del telefono. Ma di certo chi ha ha cuore i propri scatti (probabilmente) ha già un dispositivo con taglio di storage non esiguo o comunque si è dotato di qualche scheda esterna di memoria.

I dispositivi che supportano l’app Expert RAW sono molteplici. Tra questi, gli ultimissimi Samsung Galaxy S24 ma anche i precedenti top di gamma S23 e S22 e ancora tutti device foldable delle ultime generazioni e non solo. Chi è proprio curioso di testare i nuovi plus dell’aggiornamento prima evidenziato dovrà recarsi su Galaxy Store e procedere al download e all’installazione dello strumento. Per testare la funzionalità che consente di non perdere la qualità delle immagini, andranno però modificate le impostazioni interne allo strumento. All’interno dell’apposita scheda, in effetti, l’interruttore rapido “Lossless RAW” dovrà essere accesso e dunque posizionato su on e ogni miglioramento sarà dunque a portata di mano, in automatico.

