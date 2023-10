Su Amazon è presente uno sconto davvero interessante che riguarda il Samsung Galaxy S23, top di gamma di quest’anno che può essere acquistato ad un prezzo decisamente più conveniente rispetto al suo approdo sul mercato. Se avete quindi necessità di acquistare uno smartphone Android di ultima generazione, questa può essere l’occasione giusta per avere tra le mani un prodotto di assoluta qualità, ma ad un costo più abbordabile.

Ulteriore abbassamento del prezzo del Samsung Galaxy S23 su Amazon oggi: i dettagli dell’offerta

Non solo questioni inerenti l’aggiornamento con One UI 6.0, dunque, dopo l’approfondimento di questa mattina. Approfondendo l’offerta odierna di Amazon per questo Samsung Galaxy S23 si può notare come il prezzo da listino di 1015 euro sia stato scontato del 36%, arrivando in questo modo al costo attuale di 650 euro. Cifra decisamente più conveniente e che potrà interessare un numero più elevato di utenti. Non è di certo un caso di come le scorte a disposizione stiano per terminare sul famoso sito di e-commerce.

Offerta SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black

Ciò significa non solo che l’offerta risulta essere molto allettante, ma anche che bisogna affrettare i tempi d’acquisto se non si ha intenzione di rimanere a mani vuote. Le spese di spedizione sono gratuite e nel giro di pochi giorni questo Samsung Galaxy S23 arriverà direttamente nelle vostre case. Tra l’altro su Amazon è anche possibile acquistare questo top di gamma a rate grazie a Cofidis. In questo modo la spesa totale sarà dilazionata nel tempo e più utenti avranno la possibilità di approfittare di tale offerta.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche ricordiamo come questo Samsung Galaxy S23 sia dotato di display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz e protetto dal Gorilla Glass Victus 2. Lato hardware spazio al processore Snapdragon 8 Gen 2 supportato da 8GB di RAM ed in questo caso con 128GB di memoria interna. Molto interessante è il comparto fotografico con la presenza del triplo sensore posteriore da 50 megapixel, 10 megapixel e 12 megapixel. La fotocamera anteriore è invece da 12 megapixel. Infine spazio ad una batteria da 3900 mAh per un’autonomia di lunga durata.

