Il Samsung Galaxy S24 sarà una vera e propria rivoluzione, non soltanto per le sue specifiche hardware. La One UI 6.1 dovrebbe giungere a bordo dei telefoni top di gamma come ulteriore aggiornamento dell’interfaccia del produttore. Per quanto in questo momento storico stiamo ancora alle prese con la sola beta della One UI 6-0, un informatore del calibro di Ice Universe ha chiarito quanto segue: l’ulteriore evoluzione software sarà decisiva grazie al contributo dell’IA e dunque dell’intelligenza artificiale.

Il processore Exynos 2400 sarà utilizzato sui Samsung Galaxy S4 in determinati mercati e il suo impiego offrirà prestazioni AI più veloci del 1470%. Samsung ha dunque tutta l’intenzione di sfruttare al massimo le capacità prestazionali dell’intelligenza artificiale per offrire molte nuove funzionalità agli utenti finali. Il tutto rientrerà nello sviluppo della One UI 6.1 alla quale, probabilmente, si sta già pensando in termini di novità e features in questo momento.

Come annunciato dall’informatore Ice Universe, la One UI 6.1 si preannuncia come la più grossa rivoluzione dell’interfaccia software di Samsung. Le attuali funzionalità dell’assistente Bixby dovrebbero essere ampiamente superate grazie alle novità software. Proprio per questo motivo, il tipster protagonista delle ultime rivelazioni afferma che il prossimo Samsung Galaxy S24 potrebbe definirsi un vero e proprio IA Phone, dove i traguardi raggiunti dall’intelligenza artificiale faranno la vera differenza, anche rispetto alla concorrenza.

I Samsung Galaxy S24 dovrebbero essere presentati per la fine di gennaio, dunque per quel periodo lo sviluppo dell’interfaccia dovrebbe essere del tutto concluso. Il pacchetto darà di certo il meglio di sé su dispositivi come i top di gamma per le alte prestazioni del processore. Tuttavia, la stessa esperienza dovrebbe giungere poi su dispositivi come i Samsung Galaxy S23 e poi dai foldable Samsung Galaxy Z Fold 5 e Flip 5 e poi via via sui device meno recenti.

