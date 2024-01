A due giorni dal lancio dei nuovi Samsung Galaxy S24 che sono balzati agli onori della cronaca soprattutto per le loro funzioni AI, non tutti hanno chiaro un aspetto fondamentale: quali vecchi Samsung Galaxy riceveranno le novità legate all’intelligenza artificiale ed entro quanto tempo? In questo approfondimento non mancherà il focus sulla strategia del produttore asiatico.

Inutile negarlo, il successo dei Samsung Galaxy S24 si legherà moltissimo all’attenzione degli utenti verso le funzioni AI, sulla base di quanto queste ultime attireranno le attenzioni dei clienti finali. A tanti potrebbe far gola beneficiare di tanti plus importanti. Tra questi ,la possibilità di ottenere la traduzione simultanea di un dialogo in lingue diverse, la pianificazione di appuntamenti automatici in calendario in relazione a dati di contesto e anche la generazione e modifica di immagini dalla qualità decisamente professionale e molto altro ancora. Anche chi possiede vecchi Samsung guarda con interesse questi plus e vorrebbe vederli di certo a bordo del loro telefono.

Samsung ha parlato di molti Samsung Galaxy che riceveranno le nuove funzioni AI, ma non ha poi specificato una lista completa dei device interessati dalla rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, possiamo essere decisamente certi che il salto di qualità avverrà per i Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE ma pure per i Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 e tutti i tablet della serie Galaxy Tab S9. In un secondo momento, altri dispositivo potrebbero essere coinvolti ma è difficile avere certezze come nel caso precedente.

Quando riceveranno le funzioni AI tutti i Samsung Galaxy in prima linea appena citati? Di certo nella prima parte di questo 2024, probabilmente già all’inizio della primavera, grazie all’arrivo dell’aggiornamento dell’interfaccia proprietaria alla sua versione One UI 6.1. Ne avremo qualche certezza in più nelle prossime settimane, magari grazie a qualche dichiarazione ufficiale della stessa Samsung.

Continua a leggere su optimagazine.com