Non giungono buone notizie in merito alla disponibilità delle funzionalità AI per i Samsung Galaxy antecedenti alla serie Samsung Galaxy S24. Proprio alla presentazione degli ultimi top di gamma, l’attenzione è stata tutta rivolta alle potenzialità dell’intelligenza artificiale in numerosi aspetti dei telefoni. Eppure, chi si aspettava ora un grosso cambiamento per il suo dispositivo datato dovrà far i conti con la strategia di aggiornamento Samsung.

Non c’era dubbio sul fatto che i Samsung Galaxy S23 ricevessero diverse funzionalità AI già di scena sui Samsung Galaxy S24 a bordo. Adesso ne abbiamo la conferma dal produttore, come sottolinea anche il sito di settore SamMobile. Allo stesso tempo, tuttavia, la stessa buona sorte riguarderà tutti i dispositivi di fascia alta dell’anno appena trascorso. Oltre ai Galaxy S23 standard, Plus e Ultra dunque, il salto di qualità toccherà anche al Galaxy S23 Fe lanciato di recente, ai pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Flip 5 e i tablet Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra.

Nulla da fare, almeno per il momento, per qualsiasi altro Samsung Galaxy più datato, anche se top di gamma e la cosa farà di certo tanto discutere. Il motivo è presto detto, se pensiamo soprattutto ad un caso particolare. Il Samsung Galaxy S23 FE già menzionato beneficia degli stesi processore Exynos e Snapdragon dei Galaxy S22 di due anni fa. Insomma, la questione hardware non è certo da considerarsi una limitazione all’arrivo dei plus di intelligenza artificiale: eppure il produttore ha scelto di non adeguare alle ultimissime novità i suoi telefoni più datati. La scelta non poteva che essere soprattutto di natura commerciale, per spingere potenziali acquirenti verso una nuova spesa, per quanto proprio Samsung abbia parlato della necessità di preservare la migliore esperienza possibile con i device per gli utenti.

Le funzionalità AI, almeno per i Samsung Galaxy supportati, dovrebbero giungere abbastanza presto: l’ipotesi più accreditata è quella del primo trimestre 2024, dunque entro la fine di marzo 2024.

