Sono stati segnalati improvvisi problemi Wind oggi 8 ottobre, al punto che non funziona la rete mobile secondo diversi clienti spari in tutto il Paese. Proprio quest’ultimo punto è quello più delicato da affrontare nel momento in cui pubblichiamo il nostro articolo, in quanto pare non ci siano i presupposti per parlare di problemi geolocalizzati. Insomma, un potenziale down, la cui portata sarà però più chiara solo in giornata. Ovviamente, con l’auspicio che ci possa essere un intervento tempestivo ed efficace da parte dello staff tecnico per mettersi tutto alle spalle nel più breve tempo possibile.

Massima attenzione ai problemi Wind di oggi 8 ottobre: in diverse regioni non funziona la rete mobile

Un disservizio che potrebbe avere qualcosa in comune con quello che abbiamo preso in esame non molto tempo fa sul nostro magazine, ma è chiaro che la situazione sarà più chiara solo nel corso delle prossime ore. Magari tutto rientrerà nel giro di pochi minuti, ma allo stato attuale è impossibile sbilanciarsi oltre, a maggior ragione se pensiamo che dall’assistenza non siano ancora pervenute comunicazioni ufficiali chiare per far luce su quanto avvenuto mercoledì mattina.

Come sempre avviene in circostanze simili, tutti possono seguire in tempo reale l’andamento del disservizio con Down Detector, anche se negli ultimissimi secondi il volume di segnalazioni pare stia iniziando a scendere. Insomma, ci sono buone probabilità che i problemi occorrsi alla rete a partire dalle 12 di oggi 8 novembre possano rientrare a stretto giro.

Ci sono buone probabilità, dunque, che i problemi Wind possano rientrare nel più breve tempo possibile, considerando il fatto che la curva stia già scendendo. La questione sarà più chiara nelle prossime ore, quando si potrà dare la giusta dimensione al disservizio odierno.

