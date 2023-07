Attenzione oggi 17 luglio ai problemi Wind non certo trascurabili. L’operatore telefonico, in particolare, per il suo servizio mobile sta facendo registrare non pochi malfunzionamenti in questa prima parte di mattinata. In che tipologia di errori si imbattono i clienti del vettore? La linea telefonica annessa allo specifico servizio lavorerebbe secondo standard soliti in questo momento Lo stesso discorso non varrebbe invece per le funzioni di connessione di rete, almeno in alcune zone d’Italia.

Una prima analisi sui problemi Wind segnalati il 17 luglio: la rete non funziona in alcune aree

Al momento di questa segnalazione, il servizio Down Detector mette in evidenza non un vero e proprio down dei servizi erogato dall’operatore ma piuttosto problemi diffusi. Le prime testimonianze più copiose di disservizi sono da segnalare in Lombardia ed in Piemonte, ma non è possibile dare per scontata la limitazione geografica degli episodi. La casistica segnalata come più frequente riguarda la questione 4G, senza dimenticare le anomalie con il 5G nelle aree coperte dalla compagnia telefonica.

Dunque, i tentativi di navigazione su pagine e web e la visualizzazione anche di semplici video su YouTube si scontrano con blocchi e rallentamenti. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, i problemi Wind non sono così estesi da indurmi a parlare di vero e proprio down, ma è chiaro che la situazione debba essere monitorata con grande attenzione nel corso delle prossime ore.

La speranza è che tutto possa rientrare nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, fateci sapere se avete riscontrato problemi Wind ed eventualmente in quale area geografica, in modo tale da comprendere se il disservizio sia esteso o meno. Di sicuro la rete non funziona in determinati contesti territoriali, ma occorre attendere riscontri ufficiali da parte dell’assistenza.

