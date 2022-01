Si registrano problemi WindTre oggi 20 gennaio, stando almeno alle segnalazioni che sono state raccolte negli ultimi minuti. Vi dico subito che, al momento della pubblicazione del nostro articolo, non ci siano ancora i presupposti per parlare di un vero e proprio down, visto che le segnalazioni sono tutto sommato abbastanza limitate. Tuttavia, è altrettanto vero che la rete non funziona a parte dei clienti, con il disservizio che a quanto pare ha preso piede poco dopo le 9 di questo giovedì.

Cosa sappiamo sui problemi WindTre del 20 gennaio: la rete non funziona in alcune aree

Allo stato attuale, ritengo che si tratti di una situazione differente rispetto a quella che abbiamo preso in esame a dicembre sul nostro magazine, ma solo nei prossimi minuti avremo le idee più chiare sui problemi WindTre degli ultimi minuti. Potrebbe trattarsi di un disservizio geolocalizzato, anche se la mappa delle segnalazioni in questi secondi non indica una regione o una provincia specifica in cui la rete non funziona. Ecco perché diventa molto importante tenere gli occhi aperti.

Come sempre accade in circostanze simili, è possibile monitorare l’andamento dei problemi WindTre su Down Detector. Il numero delle segnalazioni sta crescendo in questi minuti, ma resta la considerazione che non ci siano ancora i presupposti per parlare di down vero e proprio. Ecco perché sarà fondamentale valutare l’evoluzione del disservizio in mattinata, sperando che possa rientrare in tempi brevi. A voi come stanno andando le cose? Fateci sapere con un commento a fine articolo.

La situazione va monitorata minuto dopo minuto, se non altro perché i problemi WindTre pare stiano andando di pari passo con quelli di Iliad. Vi faremo sapere nel caso in cui dovessero emergere ulteriori dettagli utili per fare chiarezza su quello che sta avvenendo stamane in Italia.