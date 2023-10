Abbiamo diverse segnalazioni, questa mattina, a proposito di problemi WindTre al momento poco chiari. La situazione è in continua evoluzione, motivo per il quale diventa complicato trovare in questi minuti analogie o differenze rispetto a quanto vi abbiamo riportato a luglio con un altro articolo a tema. Vicenda che va dunque monitorata con molta attenzione, ovviamente con la speranza che il disservizio possa rientrare nel più breve tempo possibile. Proviamo a capire come stiano andando le cose oggi 19 ottobre, evidentemente non solo in alcune regioni.

Riscontrati problemi WindTre oggi 19 ottobre: la rete non funziona in diverse regioni in Italia

Dando uno sguardo ai social, si nota che l’assistenza abbia momentaneamente sospeso la pubblicazione dei commenti sotto alcuni post pubblicati di recente su Facebook, evidenziando come quello non sia il canale giusto per ottenere assistenza in caso di disservizi. In ogni caso, Down Detector non mente e a quanto pare ci sono realmente problemi WindTre sparsi nel Paese in questi minuti. Sarebbe frettoloso e poco corretto geolocalizzarli, o in alternativa dare per certo che riguardino un servizio specifico rispetto ad un altro fornito dalla compagnia telefonica.

Dunque, allo stato attuale è possibile evidenziare che ci ritroviamo davanti ad un disservizio esteso e che, purtroppo, non siano ancora state diramate note ufficiali per comprendere cosa stia realmente accadendo in giro per l’Italia. Va detto che, di solito, disservizi di questo tipo con brand tanto importanti, tendano a rientrare nel giro di pochi minuti. Al massimo, entro un’ora. Staremo a vedere se questa vicenda confermerà un dato abbastanza standardizzato nel nostro Paese.

Anche voi avete notato problemi WindTre il 19 ottobre? Dove vi trovate? Fateci sapere con un commento qui di seguito se anche dalle vostri parti la rete non funziona.

