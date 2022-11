Abbiamo conferme in questi minuti sul fatto che siano in corso problemi Wind. Secondo le segnalazioni che ho avuto modo di consultare negli ultimi minuti, in ogni caso, dovrebbe trattarsi di un disservizio differente rispetto a quello che è stato analizzato poco più di un mese fa all’interno nostro magazine. Ecco perché dobbiamo fare il punto della situazione, in base a quanto venuto a galla attorno alle 9 del 30 novembre, in attesa di un eventuale feedback da parte dell’assistenza necessario per far luce su quanto accaduto.

Confermati i problemi Wind oggi 30 novembre: non funziona assistenza dopo le anomalie sulle chiamate ai fissi

A differenza di quanto avvenuto nel recente passato, dunque, i problemi Wind di oggi 30 novembre presentano elementi di rottura. Non si tratta del solito disservizio che non consente agli utenti di navigare in rete, visto che da un lato non funziona l’assistenza (al momento, in tanti affermano di non essere abilitati a parlare con un operatore per segnalare il disservizio), mentre dall’altro le lamentele convergono in buona sostanza sull’impossibilità di effettuare chiamate verso i numeri fissi.

In un primo momento si pensava che i problemi Wind di questo mercoledì potessero essere circoscritti a determinate aree del Paese, ma sembrerebbe che la rete, nelle modalità che abbiamo appena descritto nel nostro articolo, sia in grossa difficoltà su scala nazionale. La speranza è che si possa capire qualcosa di più sul malfunzionamento della rete nel giro di pochi minuti, a proposito delle chiamate rivolte ai numeri fissi. Al contempo, potete monitorare la situazione in tempo reale tramite la specifica pagina di Down Detector.

Anche voi registrate problemi Wind con assistenza e chiamate in uscita verso i fissi? Se qualcosa non funziona, fatecelo sapere con un commento qui di seguito.