Trapelano ulteriori novità, in queste ore, per quanto riguarda la distribuzione dell’aggiornamento iOS 17.1.1, considerando il fatto che a partire dalla serata di martedì possiamo toccare con mano il pacchetto software in versione stabile e definitiva. Vediamo, dunque, quali sono le indicazioni venute a galla fino a questo momento, in modo da prepararci al meglio alle novità concepite da Apple con questa release. Di sicuro, sono state confermate le indicazioni che vi abbiamo fornito ieri con un altro articolo, visto che da ore si parlava ormai di distribuzione imminente.

Prime indicazioni ufficiali sugli effetti dell’aggiornamento iOS 17.1.1: analizziamo le novità per gli iPhone

Allo stato attuale, dunque, cosa sappiamo oltre al fatto che risulti disponibile anche in Italia il nuovo aggiornamento iOS 17.1.1? Effettivamente, c’è materiale a sufficienza per poterci soffermare su tutte le novità previste per gli iPhone a novembre, a circa due settimane di distanza dall’esordio sul mercato di iOS 17.1. Partendo dalle indicazioni fornite da Apple, possiamo ad esempio soffermarci su due punti per cominciare. Il primo consiste nel fatto che, in rare circostanze, Apple Pay e altre funzionalità NFC potrebbero non essere più disponibili sui modelli di iPhone 15 dopo la ricarica wireless in alcune auto.

Il secondo fattore che dobbiamo prendere in considerazione oggi investe il widget Meteo della schermata di blocco, il quale secondo le informazioni fornite dalla mela morsicata potrebbe non visualizzare correttamente la neve. Questi due bug, dunque, sono stati risolti del tutto con l’aggiornamento iOS 17.1.1. Al contempo, pare si siano verificati anche problemi con la connettività Wi-Fi e lo spegnimento dei dispositivi, ma non è chiaro se in iOS 17.1.1 sia stato pianificato qualcosa per risolverli.

Insomma, ci sono buone ragioni per testare subito le novità concepite con il nuovo aggiornamento iOS 17.1.1.

