Nella settimana appena iniziata dovrebbe essere reso disponibile l’aggiornamento iOS 17.1.1, un update minore Apple per iPhone supportati ma che promette una serie di miglioramenti e bug fix pure importanti. La certezza del rilascio non esiste: eppure, come riportato da MacRumors, un tipster anonimo (ma dalla comprovata autorevolezza) ha appena parlato di pacchetto pronto al lancio con numero build 21B91. Quest’ultimo dovrebbe essere proprio il firmware nuovo di zecca e potrebbe arrivare da un momento all’altro.

Di solito Apple rilascia tutti i suoi aggiornamenti software (sia quelli minori che maggiori) nei primi giorni della settimana, quasi sempre il lunedì o il martedì. Proprio oggi 7 novembre dunque, potrebbe essere una giornata indicata per la distribuzione. Il condizionale è d’obbligo ma, ad ogni modo, non dovrebbe mancare molto al passaggio software.

quali bug verranno risolti in iOS 17.1.1? Da parte di Apple non è giunta alcuna comunicazione al riguardo, dunque possiamo ragionare solo su delle ipotesi. Non è escluso affatto che il pacchetto possa implementare la correzione dei problemi di connettività Wi-Fi che è apparsa nella beta di iOS 17.2. Dovendo attendere ancora qualche settimana per il rilascio maggiore, è probabile che gli esperti abbiano deciso di inserire comunque questo fix importantissimo nel firmware già apronto. Ancora, sempre da Cupertino, potrebbe giungere la soluzione al problema per cui alcuni iPhone si spengono temporaneamente durante la notte e ancora un ultimo rimedio non mancherebbe per alcune anomalie con la ricarica wireless.

Mentre l’aggiornamento iOS 17.1.1 scalda i motori per il suo imminente rilascio, il già citato iOS 17.2 rimarrà in fase di beta testing fino a fine novembre probabilmente, con una release poi di scena solo a inizio dicembre. Per quest’ultimo rilascio, le novità importanti non mancheranno come l’introduzione dell’app Journal, della possibilità (per gli abbonati di Apple Music) di collaborare insieme su playlist condivise, ancora di un’opzione di sicurezza avanzata per iMessage, pensata soprattutto per persone che ricoprono incarichi istituzionali e lavorativi molto delicati.

