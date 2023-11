Giungono proprio in queste ore ulteriori indiscrezioni a proposito del doppio aggiornamento iOS 17.1.1 ed iOS 17.2, con una sorta di calendario che potrebbe tornare comodo agli utenti Apple. Effettivamente, dopo i rumors dei giorni scorsi sui prossimi step che Cupertino intende fare, occorre analizzare più da vicino una sorta di calendario aziendale. Già, perché da giorni diversi utenti si lamentano degli effetti relativi ad iOS 17, pressando affinché i tecnici siano attivi e rapidi con il rilascio di ulteriori patch. Effettivamente, gli ultimi segnali vanno propria in questa direzione, stando alle informazioni raccolte oggi 3 novembre.

Analizziamo meglio il calendario Apple con aggiornamento iOS 17.1.1 ed iOS 17.2 in uscita anche in Italia

Detto questo, quali sono i presupposti coi quali in queste ore possiamo parlare di una sorta di calendario Apple con aggiornamento iOS 17.1.1 ed iOS 17.2? Secondo i soliti bene informati, come riporta MacRumors, abbiamo ben due pacchetti software in uscita. Il primo sarà proprio iOS 17.1.1, anche se al momento non sono ancora noti i problemi che verranno risolti dal firmware in questione. Per farvela breve, se da un lato ci sono pochi dubbi che il firmware sia incentrato sulla correzione dei bug, allo stesso tempo non è chiaro esattamente quali problemi risolverà l’aggiornamento.

Più lineare la questione temporale, visto che a detta della fonte con ogni probabilità la patch verrà rilasciata entro una o al massimo due settimane. Inutile dire che avrà ben altro peso iOS 17.2, anche se in questo caso l’aggiornamento dovrebbe vedere la luce entro il mese di dicembre. Oltre a risolvere bug residui, infatti, l’upgrade avrà il compito di introdurre funzioni che abbiamo visto nei mesi scorsi con alcune beta di iOS 17 e che non hanno fatto in tempo a vedere la luce con l’upgrade stabile delle scorse settimane.

Insomma, nel giro di un mesetto (o poco più) avremo dapprima l’aggiornamento iOS 17.1.1, quindi iOS 17.2.

