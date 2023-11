Inevitabile chiedersi quando riaprono i server per Fortnite OG, se non altro perché abbiamo un aggiornamento in uscita oggi 3 novembre. Come sempre accade in queste circostanze, per qualche ora dovremo uscire dal gioco online, essendo bloccato ogni tipo di connessione. Non è un caso che dalle 9 di questo venerdì in tanti stiano segnalando disservizi in merito, forse non consapevoli del fatto che in situazioni simili si tratti di una prassi. Alla luce di queste considerazioni e dello storico alle nostre spalle, proviamo a capire come potrebbe evolvere la situazione a breve termine.

Capiamo quando riaprono i server per Fortnite OG: tutti gli occhi sul nuovo aggiornamento in uscita oggi

Dunque, un po’ come avvenuto alcuni mesi fa, occorre portare pazienza per qualche ora, prima di godersi le importanti novità che il team intende riservare ai propri utenti. Se vi state ponendo dubbi su quando riaprono i server per Fortnite OG, affinché non si riscontrino problemi connessi in qualche modo al nuovo aggiornamento in uscita oggi. Osservando quanto avvenuto in passato, è altamente probabile che gli stessi server possano tornare ad essere operativi e funzionanti entro l’ora di pranzo. Insomma, solo poche ore di disconnessione, prima di fare importanti passi in avanti.

La situazione può essere monitorata come sempre in tempo reale su Down Detector, mentre tra le novità della stagione in uscita oggi, fondamentale per chiudere il Capitolo 4 abbiamo alcuni elementi molto caldi. Vedere per credere il ritorno di oggetti tipo il Carrello della spesa e le Torrette. A questi, poi, si aggiungono skin classiche di Fortnite del Capitolo 1 come Peely, Team Leader e Ragnarok.

Ora abbiamo le idee più chiare su quando riaprono i server per Fortnite OG, alla luce dell’importante aggiornamento atteso oggi.

