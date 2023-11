In tanti si stanno chiedendo quando funzioneranno i server Fortnite OG oggi 16 novembre, alla luce del rilascio del tanto atteso aggiornamento alla versione 27.10. Un nuovo capitolo si sta affacciando sulla scena per gli appassionati, esattamente come abbiamo avuto modo di osservare alcune settimane fa. Proviamo a fare il punto della situazione, capendo sia quando sarà possibile giocare nuovamente, considerando il fatto che i server, come sempre avviene in queste circostanze, sono stati momentaneamente spenti, senza dimenticare le novità incluse all’interno di questo atteso rilascio.

Capiamo quando funzioneranno i server Fortnite OG: le probabili novità previste dall’aggiornamento 27.10

Se da un lato è lecito chiedersi quando funzioneranno i server Fortnite OG, al contempo ci si pone domande a proposito delle novità concepite dal nuovo aggiornamento 27.10. Per quanto riguarda il primo quesito, è probabile che tutto tornerà operativo già in mattinata, considerando quanto avviene solitamente in situazioni simili. A parte il rilascio dell’ultimo aggiornamento, che ha richiesto più di tre ore affinché il gioco online potesse tornare operativo, siamo sempre stati offline per un paio d’ore circa. Considerando che lo stop avviene sempre tra le 10 e le 11, è facile giungere conclusioni.

Per quanto concerne le novità contemplate all’interno dell’aggiornamento in questione, al momento sappiamo che dopo il rilascio avremo modo di toccare con mano una serie di oggetti legati alle Stagioni 7 e 8 del Capitolo 1. Attenzione anche alla mappa, che a partire da oggi dovrebbe presentare piccole modifiche. Ad esempio, la parte innevata dovrebbe iniziare lentamente a prendere il sopravvento.

La situazione sarà più chiara nelle prossime ore, quando torneranno ad essere operativi i server Fortnite in seguito all’aggiornamento di oggi. Vi aspettate novità aggiuntive dalla piattaforma attraverso l’upgrade concepito a metà novembre?

