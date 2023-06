Si discute tanto oggi 9 giugno dei server Fortnite fermi, visto che diversi utenti questo venerdì stanno facendo i conti con problemi che non consentono di giocare come sempre. In realtà, non siamo al cospetto di un classico disservizio, al contrario di quanto percepito da tante persone qui in Italia in mattinata, considerando il fatto che ogni discorso verte attorno all’uscita del tanto atteso Capitolo 4 Stagione 3. Con novità annesse per tutti coloro che hanno imparato ad apprezzare un titolo del genere in questi anni. Vediamo come stanno le cose e quali siano le prospettive per il pubblico.

Oggi sono tutti concentrati sui server Fortnite fermi: sta arrivando l’aggiornamento con il Capitolo 4 Stagione 3

Esattamente come avvenuto a marzo, stando a quanto pubblicato in quel frangente, tocca dunque concentrarsi su due fronti per comprendere come stiano andando le cose in queste ore. Premesso che lo stop ai server Fortinite non sia legato in alcun modo a problemi imprevisti ed al classico down, che di tanto in tanto metto KO la possibilità di giocare online ai titoli maggiormente apprezzati dal pubblico italiano, occorre comprendere a cosa stiamo andando incontro, visto che fino ad oggi si è parlato poco del Capitolo 4 Stagione 3.

Secondo le informazioni trapelate fino a questo momento, il nuovo aggiornamento che ha richiesto la sospensione parziale dei server Fortnite, si focalizza in buona sostanza su Fortnite: Battaglia Reale. Si tratta di una novità che andrà a proporre agli utenti un’ambientazione ispirata alle giungla. Quest’ultima sarà caratterizzata da liane e fitta vegetazione pronte a invadere l’isola. Confermate, come prevedibile, le collaborazioni, condite dallo sbarco tanto atteso ed invocato di Optimus Prime.

Insomma, alla luce delle novità de Capitolo 4 Stagione 3, nessun timore in caso di problemi coi server Fortnite oggi.

