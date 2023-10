L’aggiornamento iOS 17.2 è nella primissima fase di sperimentazione, eppure c’è attesa già per il pacchetto, in particolare a causa di una promessa di Apple. In effetti, l’update dovrebbe essere in grado di risolvere alcuni problemi di connettività Wi-Fi dei melafonini supportati, di scena già dal primissimo lancio di iOS 17 a fine settembre.

Su un forum di supporto, Apple ha chiarito quale sia uno degli obiettivi futuri dell’update, ossia quello di cancellare del tutto le anomalie relative alla connessione via Wi-Fi. In effetti, non sono pochi gli utenti che lamentano rallentamenti nella navigazione (se collegati ad un hotspot consueto) da subito dopo il primo update ad iOS 17. Dopo il download e l’installazione di iOS 17.1, nulla è cambiato. Al contrario, ora l’azienda di Cupertino ha fatto sapere che nel changelog di iOS 17.2 è inclusa la correzione necessaria.

In realtà già la prima beta di iOS 17.2 rilasciata la scorsa settimana risolve i problemi di connettività Wi-Fi, sebbene la società non abbia fornito dettagli specifici sul perché dell’anomalia e sulle modalità con le quali gli esperti hanno trovato un rimedio al bug. Ciò che è dunque chiaro, è che a Cupertino si abbia tutta l’intenzione di assicurare ai clienti un’esperienza di connettività migliore, dopo i numerosi rallentamenti sperimentati nelle ultime settimane e ci sarà solo da aspettare per mettere la parola fine al problema.

Nonostante la discreta gravità del problema con iOS 17.2, non ci si aspetta però l’arrivo del pacchetto in tempi brevissimi. Come pure già accennato, la sperimentazione è appena partita con una sola beta. Per il rilascio definitivo del prossimo update Apple, ci sarà da attendere tutto il mese di novembre. Probabilmente poi, le prime notifiche di download arriveranno non prima di inizio dicembre: nel frattempo, almeno un paio di altri firmware sperimentali saranno a disposizione dei soli tester.

