Anima Gemella 2 si farà? E’ ciò che si chiedono gli spettatori di Canale5 mentre stanno guardando l’ultima puntata. In realtà abbiamo pochi dati a disposizione, ma tutto dipenderà dagli ascolti.

Le prime tre puntate hanno registrato una media di 14-13,50% di share e 2.3 milioni di spettatori circa. Numeri non proprio entusiasmanti per la rete Mediaset, ma tuttavia neanche catastrofici. La scorsa settimana, per esempio, la fiction ha vinto la prima serata, sorpassando di gran lunga il film su Rai1 Atto di fede (che ha registrato 1.976.000 telespettatori e l’11,8%).

Sui social, Anima Gemella è seguita e commentata dal pubblico, che ogni settimana segue con passione le ricerche di Carlo sulla verità che circonda la misteriosa morte di sua moglie. Quindi per capire se ci sarà Anima Gemella 2 non resta che attendere i prossimi giorni, quando si spera potremo scoprirne qualcosa di più. Da capire anche gli impegni degli attori, e se saranno disponibili a tornare per un’altra stagione.

La storia della fiction segue Carlo, uno stimato medico che non ha ancora superato il lutto per la morte dell’amata moglie Adele, che non è riuscita a salvare. L’uomo ha cercato di voltare pagina con Margherita, collega di lavoro nonché migliore amica della defunta Adele. Prossimo alle nozze, Carlo incontra la misteriosa Nina, una truffatrice che inganna le persone fingendosi medium grazie al suo grande talento nell’imitare le voci. Sarà questa donna enigmatica a far vacillare tutte le sue certezze.

Nel cast di Anima Gemella: Daniele Liotti nei panni di Carlo, un medico e chirurgo torinese di grande talento a cui è venuta a mancare la moglie Adele. Chiara Mastalli è Nina, una giovane truffatrice che si finge medium. Valentina Corti è Adele, la moglie defunta di Carlo. Alice Torriani è invece il volto di Margherita, una collega di Carlo e migliore amica di Adele.

