Quarta e ultima puntata di Anima Gemella, in onda stasera 1° novembre su Canale5. Composta da quattro puntate da 100 minuti ciascuna, la nuova fiction Mediaset è stata realizzata da Endemol Shine Italy in coproduzione con RTI.

Carlo è uno stimato medico che non ha ancora superato il lutto per la morte dell’amata moglie Adele, che non è riuscita a salvare. L’uomo ha cercato di voltare pagina con Margherita, collega di lavoro nonché migliore amica della defunta Adele. Prossimo alle nozze, Carlo incontra la misteriosa Nina, una truffatrice che inganna le persone fingendosi medium grazie al suo grande talento nell’imitare le voci. Sarà questa donna enigmatica a far vacillare tutte le sue certezze.

Di seguito le anticipazioni sulla quarta e ultima puntata:

Tommy è il principale indiziato della morte di Adele e del tentato omicidio di Nina. La ragazza ora si sente tradita da Annabella ed abbandonata da Carlo, che sta per sposare Margherita. Ma sia Carlo che l’amica non smettono di indagare, e scoprono che forse non era Tommy alla guida dell’auto, ma qualcun altro che sembra avere diverse cose da nascondere in un oscuro seminterrato molto, molto vicino a Nina.

Nel cast di Anima Gemella: Daniele Liotti nei panni di Carlo, un medico e chirurgo torinese di grande talento a cui è venuta a mancare la moglie Adele. Chiara Mastalli è Nina, una giovane truffatrice che si finge medium. Valentina Corti è Adele, la moglie defunta di Carlo. Alice Torriani è invece il volto di Margherita, una collega di Carlo e migliore amica di Adele.

Nel cast troviamo anche: Alice Mangione, Matteo Sintucci, Davide Iacopini, Valentina Corti, Stefano Santospago, Stefano Fregni, Lucia Ceracchi, Roberto Accornero, Anita Kravos, con la partecipazione di Urbano Barberini, Stefania Rocca e di Barbara Bouchet.

L’appuntamento con l’ultima puntata Anima Gemella è per stasera alle 21:40 su Canale5.

