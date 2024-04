Se potessi dirti addio, la nuova fiction diretta da Simona e Ricky Tognazzi, va in onda stasera, venerdì 5 aprile, con la terza e ultima puntata. Thriller e melodramma si intrecciano in questa produzione Mediaset su due destini incrociati. La regia è di Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

La vita di Elena stimata neuropsichiatra, moglie di Lorenzo e mamma di Anita e Arianna, viene stravolta quando il marito muore investito da un pirata della strada. Un anno dopo l’accaduto Elena deve prendersi cura di Marcello, misterioso paziente 13 dal passato sconosciuto. L’uomo ha perso la memoria in seguito a quello che tutti reputano un tentato suicidio.

Tra i due si instaura un rapporto che va oltre la psicoterapia. Strane coincidenze del passato di entrambi sembrano unirli in un destino comune. Questa particolare connessione li porterà a lottare insieme per restituire a lui la sua vita, mentre Elena dovrà scoprire la verità sulla morte di Lorenzo.

Di seguito la trama della terza e ultima puntata di stasera:

Anche se Marcello non è più un suo paziente, Elena continua ad aiutarlo nella ricerca del suo passato. Riemergono altri ricordi nella mente dell’uomo, alcuni molto dolorosi. Stare accanto alla donna, in difficoltà con le figlie che iniziano a sentirlo come un nuovo padre, è per lui però una cura: è l’inizio di una nuova vita per i due? Il destino, sempre beffardo, li mette di fronte a una verità sconvolgente…

Nel cast di Se Potessi Dirti Addio troviamo: Gabriel Garko nel ruolo di Marcello De Angelis, un uomo di 45 anni che si risveglia dal coma senza ricordi. Per tutti è conosciuto semplicemente come Paziente 13; Anna Safroncik è Elena Astolfi, una psichiatra che si prende cura di Marcello e che ha perso il marito in un grave incidente;

Giulietta Rebeggiani interpreta Anita, la figlia maggiore di Elena, un’adolescente ribelle; Elena Vitale è Arianna; Clara Greco è Giovanna, amica di Elena e infermiera nello stesso reparto ospedaliero; Myriam Catania è Aurelia, la moglie di Marcello, scomparso misteriosamente; Marco Cocci interpreta Carlo, storico amico e socio di Marcello nell’azienda costruttrice di pianoforti; Francesco Venditti è il Commissario Diego Carli, incaricato di investigare sulla morte del marito di Elena; Zoe Massenti interpreta Lucia, una paziente molto importante per Elena; Daniele Foresi è Antonio, una guardia giurata che assiste la moglie in ospedale.

Ci sarà la seconda stagione di Se Potessi Dirti Addio? Nonostante gli ascolti siano stati molto buoni per la rete (con picchi di 20% di share), la fiction è stata concepita come una miniserie autoconclusiva, pertanto non ci sarà un seguito. Salvo, ovviamente, dietrofront di Mediaset.

L’appuntamento con la terza e ultima puntata della fiction Se Potessi Dirti Addio è per stasera alle 21:30 su Canale5.

Continua a leggere su optimagazine.com.