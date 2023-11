Occorre mettersi l’anima in pace, qualora si ambisca a ricevere l’aggiornamento con Android 14 e One UI 6.0 a bordo del proprio Samsung Galaxy S20, come del resto vi abbiamo riportato tramite altri approfondimenti nel corso delle ultime settimane. Se da un lato è chiaro che la serie lanciata sul mercato quasi quattro anni fa resterà fisiologicamente fuori da ogni discorso di questo tipo, è altrettanto vero che lo sviluppo software per i modelli appartenenti a questa serie non si fermerà, come evidenziato dalle notizie che stanno arrivando oggi. Anche a proposito dei modelli che sono stati commercializzati in Italia.

Arrivato il turno del Samsung Galaxy S20 nel ricevere l’aggiornamento di novembre: riscontri aggiornati ad oggi

Senza girarci troppo intorno, infatti, possiamo confermare le indiscrezioni secndo cui per i Samsung Galaxy S20 sarebbe finalmente arrivato il momento di ricevere il tanto atteso aggiornamento di novembre, considerando anche quanto riportato da SamMobile in queste ore. Non aspettatevi rivoluzioni in seguito all’installazione della patch G98xFXXSIHWJD. Tuttavia, stando alle informazioni raccolte fino a questo momento, pare si tratta di un aggiornamento che in termini di dimensioni non appare così piccolo, visto che dovremmo superare i 500 MB come peso complessivo.

Rumors di questi minuti ci dicono che sia disponibile in diversi paesi europei. Tra questi, abbiamo Austria, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Paesi nordici, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Europa sud-orientale, Spagna, Svizzera, area baltica, Repubblica Ceca, Paesi Bassi e Regno Unito. Dunque, anche i Samsung Galaxy S20 disponibili qui da noi pare siano destinati a ricevere la notifica per procedere con il download nel giro di poche ore.

Allo stato attuale, l’unica certezza è che l’aggiornamento di novembre andrà a risolvere più di 60 problemi di sicurezza riscontrati anche sui Samsung Galaxy S20 nel corso delle ultime settimane. Dunque, procedere appena possibile.