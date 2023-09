In tanti probabilmente ricordano che a fine giugno Samsung ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento per i suoi device, garantendo dei plus anche a modelli più datati come il Samsung Galaxy S20. Nonostante sia stato lanciato sul mercato più di tre anni fa, infatti, questo modello continua a ricevere upgrade con una certa costanza, al punto da risultare ancora molto apprezzato tra gli utenti. A tal proposito, bisogna analizzare più nel dettaglio quali migliorie siano state apportate dalla patch.

Riscontri sui miglioramenti per la fotocamera del Samsung Galaxy S20 dopo l’aggiornamento estivo

A suo tempo, anche sul nostro magazine, abbiamo esaminato i plus assicurati ad un top di gamma come il Samsung Galaxy S23, ma oggi è giusto riservare una parentesi anche a prodotti più vecchiotti. A distanza di settimane dal rollout, infatti, qual è stato l’impatto dell’aggiornamento in questione sul Samsung Galaxy S20? Fondamentalmente, le notizie raccolte di recente consentono di focalizzarsi almeno su due aspetti, complici anche i primi feedback forniti dagli utenti sui social.

Come confermato anche da SamMobile con un altro approfondimento, a partire dal firmware citato nel nostro articolo di oggi sarà possibile eliminare più foto in movimento contemporaneamente nell’app Galleria. Tra i modelli supportati troviamo non solo il Samsung Galaxy S20 in questo caso, ma anche i Galaxy S21, S22 e Note 20.

Attenzione anche all’arrivo sulla scena di uno strumento molto atteso anche dai possessori di un Samsung Galaxy S20, vale a dire Photo Remaster. Grazie all’introduzione di questo valore aggiunto per il pubblico, infatti, sarà possibile correggere le distorsioni ai bordi delle foto scattate con la fotocamera grandangolare. Un aspetto che andrà a migliorare in modo significativo la qualità del prodotto finale.

