Nonostante i tanti chiarimenti di questi mesi, ci sono ancora diversi possessori del Samsung Galaxy S20 che sperano di ricevere in via ufficiale il tanto discusso aggiornamento con Android 14. L’auspicio di poter toccare con mano la nuova interfaccia dotata di One UI 6.0, dunque, non è svanito nonostante questi modelli non siano mai apparsi in alcuna lista ufficiale. A dirla tutta, si tratta di una scelta chiaramente dettata dalla politica di Samsung, che a distanza di quasi quattro anni dal lancio sul mercato di questi modelli non prevede ulteriori pacchetti software di una certa importanza per i propri ex top di gamma.

Niente da fare per i Samsung Galaxy S20 che sperano ancora nell’aggiornamento con Android 14

Per farvela breve, se da un lato non è prevista alcuna sospensione per lo sviluppo software di device come i vari Samsung Galaxy S20, come abbiamo osservato di recente commentando sulle nostre pagine il rilascio della patch di novembre in giro per il mondo, al contempo occorre spegnere alcuni entusiasmi relativi ad upgrade più pesanti. In particolare, al netto di prodotti che girano ancora più che bene, non ci sono i presupposti per garantire la perfetta tenuta di questi dispositivi una volta ottenuto eventualmente l’aggiornamento con Android 14.

Secondo SamMobile, comunque, il discorso va fatto più in profondità. Già, perché il colosso coreano da tempo assicura al massimo tre importanti aggiornamenti del sistema operativo Android ai dispositivi di fascia alta, oltre ad alcuni dispositivi di fascia media. Il tutto, dopo essersi messi alle spalle un decennio in cui ha offerto solo due importanti aggiornamenti del sistema operativo alla maggior parte dei sui prodotti, andando oltre questioni relative a costi e prezzo per gli utenti.

Non ci sono deroghe, ragion per cui il discorso va ribadito sull’aggiornamento Android 14 e sulla compatibilità con modelli come i vari