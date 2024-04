Arrivano ulteriori indicazioni, in queste ore, per gli utenti che hanno deciso di acquistare un modello appartenente alla serie dei Samsung Galaxy S20 negli ultimi anni. Già, perché se la carta d’identità di questi modelli ci dice che, a conti fatti, non possiamo più aspettarci aggiornamenti software da parte del produttore coreano, al contempo ci sono delle cose da aggiungere rispetto a quanto riportato ad inizio mese sul futuro dei modelli appena citati. Vediamo, in sostanza, cosa sia lecito aspettarsi nel corso dei prossimi mesi, in quanto l’azienda sta nuovamente cambiando alcune politiche interne.

Bella sorpresa per i Samsung Galaxy S20 con il rilascio dei nuovi aggiornamenti dopo quattro anni di vita

Nello specifico, la serie dei Samsung Galaxy S20 è stata lanciata all’inizio del 2020 ed è stata inclusa nell’elenco dei dispositivi idonei per la nuova politica di supporto di Samsung. Quella che, per intenderci, prevedeva che quest’anno i tre modelli della serie potessero terminare la loro corsa di quattro anni sugli scaffali dei negozi. Come riporta SamMobile, la novità del giorno consiste nel fatto che la serie in questione continuerà a ricevere aggiornamenti di sicurezza per un altro anno.

Inutile dire che, allo stato attuale, non ci sia alcuna garanzia sul fatto che il periodo di supporto aggiuntivo possa durare effettivamente un anno intero, ma la linea di punta del 2020 riceverà almeno qualche aggiornamento in più rispetto al previsto. Questo è poco, ma sicuro. E non si tratta di un dettaglio per modelli che hanno visto la luce più di quattro anni fa, se pensiamo al fatto che altri produttori li mandano in pensione in tempi decisamente più ristretti.

Dunque, occhio alle novità che potrebbero trapelare nel corso delle prossime settimane per tutti coloro che sono ancora legati a modelli come i Samsung Galaxy S20 commercializzati in questi anni.