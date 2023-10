Delicata la questione relativa ai problemi BPER, oggi 30 ottobre, visto che da alcuni minuti a questa parte non funziona la carta di credito della banca, mentre per alcuni ci sarebbero difficoltà anche in fase di login online. Le difficoltà investono sia l’operazione via app che quella via browser da web: dunque i clienti dell’istituto stanno sperimentando delle anomalie che impediscono loro il normale utilizzo del loro profilo di home banking. Vale la pena provare a capire più nel dettaglio le tipologie di errore in cui ci si imbatte.

Attenzione ai problemi BPER: secondo i clienti, non funziona la carta di credito il 30 ottobre

Situazione simile rispetto a quella che abbiamo registrato non molto tempo fa con altro articolo. Come accennato in precedenza, i problemi BPER riguardano soprattutto il normale utilizzo della carta di credito. Possibile, pertanto, che risulti complicato portare a termine i pagamenti seguendo questa modalità. In un contesto simile, non possiamo fare altro che attendere l’intervento dei tecnici, sperando che il malfunzionamento possa rientrare nel più breve tempo possibile.

Naturalmente il sito dell’istituto bancario risulta ora raggiungibile nella sua Home e nelle altre sezioni “aperte” al pubblico. Tuttavia, nel momento in cui si tenta l’accesso all’area clienti BPER, le anomalie appaiono più evidenti, seppur a fasi intermittenti. In alcuni casi, il profilo personale non viene per nulla caricato e dunque la pagina di atterraggio resta tutta bianca. Sui social, però, ci sono anche segnalazioni di altri clienti che visualizzano qualche errore di server. A prescindere dal messaggio anomalo, non si riesce ad accedere ai propri dati personali. Questo tipo di esperienza si ripete anche nel momento in cui si effettuano più tentativi di login.

Come sempre avviene in queste circostanze, è possibile monitorare i problemi BPER in tempo reale su Down Detector. A voi non funziona la carta di credito?