Ci risiamo, per la terza volta dall’inizio dell’anno, coi problemi Discord. Il servizio che consente un modo alternativo per creare chat con altri utenti, come avvenuto un paio di mesi fa secondo il nostro ultimo report, non funziona questa domenica. Non è un caso che oggi 9 luglio tanti utenti siano tenuti fuori dal servizio di messaggistica. La situazione desta preoccupazioni visto che le segnalazioni di anomalie non sono affatto poche e in aumento, stando alle informazioni raccolte al momento della pubblicazione dell’articolo.

Cosa sappiamo sui problemi Discord e sul servizio che non funziona, oggi, qui in Italia

Tra gli ultimi giorni di maggioe l’inizio di giugno avevamo assistito ad un down abbastanza pesante dei servizi forniti da questa piattaforma. In quel caso, lo staff si era scusato per il disagio arrecato fornendo poi un assistenza ai suoi clienti. Oggi 9 luglio assistiamo ad un nuovo down delle funzioni che hanno reso celebra l’app VoIP, ma si spera non si tratti di un disservizio con medesima portata di quelli riscontrati quasi due mesi fa. Eppure, preoccupa la curva di segnalazioni presenti sul sito Down Detector, con centinaia di testimonianze di utenti che non riescono ad accedere nel loro profilo personale.

Chi prova ad accedere alla piattaforma, stamene visualizza la pagina interna del proprio profilo in continuo caricamento. Anche dopo numerosi tentativi, difficilmente si riesce ad accedere ai messaggi e dunque tutte le funzioni sono decisamente rallentate. La situazione è in continuo divenire e potrebbe cambiare nell’immediato. Anche a voi non funziona il servizio? Fateci sapere, in attesa di eventuali riscontri ufficiali utili per comprendere come stiano andando le cose.

Anche voi registrate problemi Discord? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in attesa di possibili indicazioni utili per mettere a fuoco tutta la vicenda.

