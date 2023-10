A quanto pare non si arrestano i problemi Unicredit e BPER oggi 1 ottobre per i tanti utenti che stanno provando ad accedere al proprio conto, o che, in alternativa, sono a caccia di una soluzione per sfruttare normali funzioni previste dalle rispettive aree utente. Cosa non funziona questo lunedì? Occorre analizzare il duplice disservizio in profondità, con l’auspicio che a breve possa giungere per tutti qualche comunicazione ufficiale utile per far luce su quanto avvenuto. In generale, è possibile ci siano problemi a monte, visti i tanti imprevisti lato server riscontrati nelle ultime ore con diversi brand di un certo peso.

Non si sono fermati mai i problemi Unicredit e BPER oggi 1 ottobre: cosa non funziona in questo momento

Ancora un disservizio anche con la prima banca, dunque, dopo le segnalazioni che abbiamo trattato tempo fa sul nostro magazine. Si tratta di una doppia anomalia che presenta specifiche differenti quella odierna, a differenza di quanto avvenuto a giugno. Nello specifico, i problemi Unicredit a quanto pare si verificano prevalentemente nel momento in cui l’utente prova a portare a termine il login, in modo tale da bloccare ogni velleità dei clienti sul nascere. Secondo quanto raccolto in questi minuti, però, il disservizio verrebbe a galla in modo incostante, presentando anche dei momenti di luce.

Al di là dei problemi Unicredit, comunque, occorre fare attenzione anche a BPER che non funziona in queste ore. In questo caso, stando sempre ad alcuni feedback, sembrerebbe che solo determinate aree della propria area utente presentino delle anomalie. In ogni caso, come accennato in precedenza è importante evidenziare che non ci siano riscontri da parte dell’assistenza utili per inquadrare al meglio la situazione. Staremo a vedere se la questione si sbloccherà nelle prossime ore.

Anche voi avete notato oroblemi Unicredit e BPER? Fateci sapere a seguire nell’area commenti, al netto degli aggiornamenti su Down Detector.

