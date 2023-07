Si trascinano da ore alcuni problemi che avrebbero innescato il down AO3. Si tratta di un disservizio che ha fatto emergere le prime segnalazioni degli utenti, anche qui in Italia, a partire dal pomeriggio di lunedì. In un primo momento si pensava al classico malfunzionamento temporaneo, legato in qualche modo a questioni server che di tanto in tanto mettono in difficoltà anche autentici colossi. Con il trascorrere delle ore, però, hanno preso piede anche altre teorie, a conti fatti alimentate anche dal silenzio dello staff di Archive of Our Own che non ha fornito risposte a chi si è lamentato di recente.

Possibile attacco hacker dietro il down AO3: cosa sappiamo sui problemi che hanno investito Archive of Our Own

Dunque, non ci sono problemi solo per grossi brand in questo periodo, come abbiamo avuto modo di osservare nei giorni scorsi con un altro articolo dedicato al mondo Ebay. Allo stato attuale, quali sono le informazioni che possiamo condividere a proposito del down AO3. I problemi con Archive of Our Own, secondo quanto appreso stamane, sarebbero figli di un attacco hacker, anche se al momento della pubblicazione del nostro articolo non abbiamo conferme ufficiali sotto questo punto di vista.

Alcune testimonianze sui social non lascerebbero spazio a dubbi: “Agli utenti AO3 dico che, se non lo avete ancora sentito, sono sotto attacco informatico DDOS da parte di qualche gruppo. Adesso occorre smettere di usare il sito per ora finché non rimettono tutto sotto controllo ed in sicurezza I moderatori, gli showrunner e i fornitori di servizi devono tutti riparare i danni causati da questo gruppo. La quantità di dati inondati dalle persone che cercano di accedere causerà altri problemi“.

Dunque, ci sarebbero hacker dietro il down AO3, con problemi con Archive of Our Own che richiedono a questo punto prese di posizione ufficiali da parte del team.

