Si registra solo in alcuni momenti il presunto down GitHub oggi 10 luglio, alla luce di uno status dei server che ci mostra una situazione molto altalenante in Italia. In attesa di capire come stiano andando le cose in altre zone del mondo, ma soprattutto se i disservizi si dilungheranno nel tempo, proviamo a fare il punto della situazione con le informazioni venute a galla finora. Situazione incerta, se pensiamo che l’ultima menzione di questo servizio riguarda addirittura l’introduzione dell’app Immuni nel nostro Paese. Come osservato con un articolo pubblicato a suo tempo nel nostro magazine.

Prime informazioni relative al presunto down GitHub oggi 10 luglio: problemi ai server stamane

Premesso che stiamo parlando di un servizio di hosting per progetti software, appare improbabile che il presunto down GitHub sia circoscritto all’Italia, alla luce di una sede centrale che si trova in California. Al momento della pubblicazione del nostro articolo non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte dello staff, ma collegandosi a Down Detector appare chiaro che oggi qualcosa non stia andando nel verso giusto. Come sempre accade in queste circostanze, la speranza è che tutto possa rientrare nel più breve tempo possibile.

Resta il fatto che il presunto down GitHub era venuto a galla già durante le prime ore del mattino, mentre le segnalazioni hanno fatto registrare un innalzamento della colonna solo in un secondo momento. In ogni caso, la situzione per tutti coloro che di solito usufruiscono di questo servizio dovrebbe essere più chiara già nelle prossime ore, quando capiremo se i problemi venuti a galla questo lunedì siano seri o di facile gestione per l’area tecnica.

Anche voi state facendo i conti con un down GitHub? Fateci sapere cosa viene fuori dal check sullo status dei server, in base a quello che avete raccolto finora.

Continua a leggere su optimagazine.com