Occorre fare molta attenzione ai problemi CheBanca, riscontrati da alcuni utenti oggi 2 ottobre qui in Italia, soprattutto in fase di login. Il disservizio pare essere iniziato attorno alle 9:30, secondo le prime segnalazioni raccolte, ma al momento le lamentele appaiono tutto sommato sotto controllo. Una questione da valutare con molta attenzione, pur essendo al cospetto di numeri non così alti, a differenza di quanto vi abbiamo riportato in primavera, quando sul nostro magazine abbiamo affrontato una questione simile. Proviamo, pertante, a fare il punto della situazione con quanto raccolto finora.

Riemergono problemi CheBanca in fase di login oggi 2 ottobre: il conto online non funziona

Dunque, a detta di alcuni clienti, al momento non funziona l’accesso al proprio conto online. Sono frammentarie le notizie emerse fino a questo momento, anche perché sui social la banca ha deciso di limitare la possibilità di commentare i propri post. Questo non consente di raccogliere informazioni precise per contestualizzare al meglio il disservizio trapelato ad inizio settimana. Di sicuro, però, abbiamo una leggera impennata di segnalazioni a proposito dei problemi CheBanca che possiamo estrarre direttamente dalla specifica pagina su DownDetector.

Giusto e corretto evidenziare che, almeno per ora, i numeri raccolti in merito ai problemi CheBanca di oggi 2 ottobre non siano tali da indurmi a parlare di down vero e proprio, ma è chiaro che la situazione debba essere monitorata con grande attenzione per essere sempre sul pezzo. Staremo a vedere già nel corso dei prossimi minuti come evolveranno le cose per tutti coloro che sono soliti accedere al proprio conto online già ad inizio settimana.

A voi come stanno andando le cose? Avete notato problemi CheBanca questo lunedì in fase di login? Riportateci pure la vostra esperienza qui di seguito.