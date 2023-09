Sono state appena annunciate le rimodulazioni Vodafone di ottobre. Direttamente sul sito dell’operatore, sono state appena comunicate le rinnovate modifiche unilaterali del contratto che investiranno alcuni utenti ricaricabili. Cerchiamo di capire quale sia la portata degli aumenti e quali siano le modalità di disdetta per passare ad altro operatore.

L’aumento del costo mensile della propria offerta mobile sarà variabile, dai 1.99 euro ai 2.99 euro al mese. La maggiorazione dalla spesa partirà dal prossimo 25 ottobre. Per questo motivo, da oggi 25 settembre, i clienti interessati dai rincari cominceranno a ricevere la relativa comunicazione sui loro telefoni in queste ore, via SMS. A fronte dell’aumento, c’è da dire che saranno resti gratuiti alcuni servizi come la segreteria telefonica, il servizio chiamami e la continuità di servizio in caso di esaurimento del credito. Saranno disattivate anche tutte le opzioni minuti, SMS, giga aggiuntivi che potevano comportare dei costi extra. Per finire, gli SMS e i minuti saranno illimitati.ì e anche i giga aumenteranno sulla base delle singole offerte.

Chi non vorrà adeguarsi alle rimodulazioni Vodafone appena annunciate potrà scegliere di recedere dal contratto di telefonia mobile ricaricabile o passare ad altro operatore senza alcun costo. La procedura potrà essere eseguita fino a 60 giorni dopo la ricezione della comunicazione ufficiale Vodafone sul rincaro e dovrà avere come causale associata la “Modifica delle condizioni contrattuali”.

Per procedere con il recesso, si potrà esercitarlo sulla sezione specifica del sito voda.it/disdettalineamobile, nei negozi dell’operatore, inviando una raccomandata A/R a servizio clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO), ma pure scrivendo via PEC a servizioclienti@vodafone.pec.it. Per finire, ci si potrà rivolgere anche servizio clienti al numero 190 oppure al recapito 42590. Eventuali rate non pagate di dispositivi acquistati con l’operatore potranno essere corrisposte mensilmente o anche in un’unica soluzione, nelle consuete modalità già pianificate.

Continua a leggere su optimagazine.com