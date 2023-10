Tende a fare la differenza la serie Samsung Galaxy S23, all’interno di un volantino MediaWorld che evidentemente ha tutte le carte in regola per attirare l’attenzione del pubblico. Soprattutto in riferimento a chi preferisce effettuare acquisti all’interno di uno store fisico e non online, dove solitamente si può ottenere un sostanzioso risparmio. La regola è confermata anche oggi, visto che il nostro recente approfondimento focalizzato su Amazon ci rimanda a costi inferiori per i potenziali acquirenti. Tuttavia, prendendo in esame il target citato in precedenza, non possiamo non menzionare alcune promozioni ormai dirette alla scadenza.

Ulteriori dettagli sul Samsung Galaxy S23, a proposito del volantino MediaWorld disponibile a fine ottobre

Come stanno le cose? Effettivamente occorre concentrarsi soprattutto sui vari Samsung Galaxy S23 quando si prova ad analizzare più da vicino il fresco volantino MediaWorld di fine ottobre. La campagna si chiama “Tutto vero tasso zero” e, come si percepisce dal nome della campagna, il reale plus è rappresentato più dalle condizioni agevolate del finanziamento, che dal prezzo finale dei singoli modelli. Basti pensare al fatto che il rivenditore in questo caso prevede un finanziamento a tasso zero (TAN 0% e TAEG 0%), con rate che partono da 199 euro in venti soluzioni. Il primo addebito, tra le altre cose, è previsto a febbraio 2024.

Provando ad analizzare più da vicino le proposte per i singoli modelli, emerge che il Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB Phantom Black viene proposto a 1199 euro invece di 1479 euro, rispetto allo standard di MediaWorld. Ancora, il Samsung Galaxy S23+ 256 GB, Phantom Black si può acquistare a 1099 euro invece di 1229 euro. Infine, il volantino MediaWorld consente di portarsi a casa il Samsung Galaxy S23 128 GB, Phantom Black a 799 euro invece di 979 euro.

Secondo alcune fonti, il volantino MediaWorld prevede offerte anche per gli iPhone 13, ma questo occorre valutarlo e constatarlo di store in store.

