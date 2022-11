Arriva immediato un segnale con il volantino Euronics, il secondo proiettato sul tanto atteso Black Friday 2022. Insomma, mentre gli altri store corrono e lanciano offerte, fino a poche ore fa mancava all’appello proprio il rivenditore in questione. Basti pensare al fatto che il nostro ultimo aggiornamento sul tema risaliva a fine ottobre. Vediamo come stanno le cose, in attesa di entrare nella settimana decisiva per coloro che aspettano sempre gli ultimi giorni con le proposte più allettanti. Discorso che vale sì per Amazon, ma anche per altri colossi come MediaWorld e Unieuro.

Cosa sappiamo sul nuovo volantino Euronics proiettato ufficialmente sul Black Friday 2022

Provando ad approfondire il discorso, ci sono effettivamente alcune offerte che vanno evidenziate quando si parla del tanto atteso volantino Euronics. A conti fatti, siamo al cospetto della seconda ondata di occasioni che viene impostata sul Black Friday 2022. Analizzando alcune proposte in modo più dettagliato, a fare la differenza sul versante telefonia è il Samsung Galaxy S20 Plus, che viene proposto in questo caso a soli 399 euro. Particolarmente interessante anche il prezzo per il Samsung Galaxy S21, in questo caso in vendita a soli 499 euro.

Tra gli altri produttori, spicca Xiaomi 12T Pro a 779 euro, senza dimenticare Redmi 10C a 129,90 euro e Redmi 9A a 99,90 euro. Passando agli indossabili, merita una menzione Amazfit Band 5 con il 20% di sconto, in attesa di scoprire se la catena in questione riuscirà a lanciare offerte apprezzabili anche per i modelli Apple nel corso dei prossimi giorni. Prima di recarvi nel negozio vicino casa, verificate sempre se il punto vendita abbia aderito o meno alla campagna in questione.

Staremo a vedere se nelle prossime ore verranno a galla ulteriori campagne con il volantino Euronics per gli shop restati fuori dal discorso odierno, soprattutto in vista del Black Friday 2022.

Continua a leggere su optimagazine.com