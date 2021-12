Nuovo volantino MediaWorld valido dal 9 fino al 24 gennaio con sconti interessanti che riguardano il mondo della tecnologia, giusto in tempo per i regali di Natale. Si parla di piccoli o grandi sconti che possono aiutare a risparmiare sull’acquisto di un dispositivo tanto desiderato, continuando sulla scia del Black Friday. Se quindi non c’è stato modo di fare acquisti nel periodo di super sconti di fine novembre, ecco che MediaWorld cerca di andare incontro ai suoi clienti proponendo qualche offerta di rilievo che potrà contribuire a non alleggerire troppo il proprio portafogli.

Occhio al volantino MediaWorld con Airpods 3 e Xiaomi Mi Band 6

Dunque, si torna a parlare di MediaWorld, dopo le promozioni trattate con questo store in occasione del Cyber Monday poco meno di due settimane fa. Il volantino in questione ha come titolo “A ognuno la sua tecnologia” e sicuramente tra i prodotti di spicco ritroviamo gli AirPods 3 e lo Xiaomi Mi Band 6, fitness tracker alquanto richiesto tra i regali di Natale. Per quanto riguarda gli AirPods di terza generazione di stampo Apple, qui notiamo un piccolo sconto di circa cinque euro, infatti questi auricolari wireless hanno un costo di 194 euro invece di 199 euro.

Chiaramente i prodotti acquistati in un negozio fisico hanno sempre un costo in più rispetto a quelli acquistati online, Amazon ad esempio propone questi AirPods 3 alla cifra di 179,99 euro, qui c’è uno sconto del 10% rispetto al prezzo precedente e sicuramente il risparmio è più cospicuo. Ricordiamo come questi AirPods 3 siano dotati di audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale, EQ adattiva che calibra la musica a seconda della forma del vostro orecchio e c’è un sensore di pressione per controllare facilmente la musica, rispondere alle chiamate e riagganciare.

Ritornando alle altre offerte proposte dal volantino MediaWorld, c’è un buon prezzo anche per lo Xiaomi Mi Band 6, qui il braccialetto fitness è proposto al prezzo di 39,99 euro, invece di 44,99 euro, ma anche in questo caso Amazon propone uno sconto maggiore, visto come il costo sia arrivato a 37,99 euro. Ricordiamo come questo fitness tracker sia dotato di un display più ampio del 49% rispetto al modello precedente e permette il tracciamento di trenta attività sportive. Da non sottovalutare il monitoraggio della salute con il rilevamento del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue.