Ha preso il via proprio in queste ore (precisamente ieri 10 novembre) un volantino MediaWorld che, a conti fatti, ci dice quando inizia il Black Friday 2022 all’interno dello store. Premesso che le offerte siano disponibili nei vari negozi fisici e, in alcune circostanze, anche nello shop online, possiamo dare continuità a quanto riportato la scorsa settimana sul nostro magazine. Alla luce del nome dato alla campagna, che richiama esplicitamente le promozioni in arrivo a fine mese, i collegamenti con il noto evento sono come non mai inevitabili.

Dettagli sul volantino MediaWorld che sostanzialmente ci dice quando inizia il Black Friday 2022

Senza ulteriori indugi, proviamo ad analizzare più da vicino il tanto atteso volantino MediaWorld che sostanzialmente va a spoilerare quando inizia il Black Friday 2022. Per le ragioni indicate in precedenza, infatti, la data del 10 novembre diventa altamente simbolica sotto questo punto di vista, fermo restando che le promozioni più allettanti arriveranno per forza di cose tra due settimane esatte. Premesso questo, la campagna odierna si concentra soprattutto su alcuni modelli dotati del sistema operativo Android.

In particolare, il volantino MediaWorld focalizzato sul Black Friday 2022 promuove in primis il Samsung Galaxy Z Fold 4 da 256GB, proposto a 1456 euro e non a 1879 euro. Attenzione anche a device come il Samsung Galaxy S22 da 128 GB, disponibile a 584 euro invece di 789 euro (c’è anche l’offerta a 649 euro per la versione da 256GB) ed il Samsung Galaxy S21 da 128 GB, acquistabile a 443 euro invece di 569 euro. Quanto agli altri brand, ci sarebbe anche il Realme GT Neo 3T da 256GB Dragonball Edition a 389 euro invece di 499 Euro.

Insomma, sugli smartphone Android abbiamo l’imbarazzo della scelta con il volantino MediaWorld che ci anticipa quando inizia il Black Friday 2022.

