Bisogna analizzare con grande attenzione il nuovo volantino Unieuro Black Friday 2021, almeno stando al titolo della campagna lanciata in queste ore dal noto store. Si tratta di offerte che risultano valide da ieri 2 novembre e che, secondo quanto abbiamo raccolto, si trascineranno fino al giorno 11 di questo mese. Come avvenuto alcune settimane fa, a fare la voce grossa saranno soprattutto specifici prodotti Apple, secondo le informazioni che ho raccolto questa mattina per i nostri lettori.

Tutto sul nuovo volantino Unieuro Black Friday 2021: occhio all’iPhone 12 mini

Quali sono le indicazioni venute a galla fino a questo momento sul freschissimo volantino Unieuro, che l’azienda ha voluto associare per la prima volta al Black Friday 2021? In attesa delle vere e proprie offerte di quella campagna, con appuntamento fissato il prossimo 26 novembre, ma anche con la prospettiva di osservare promozioni significative nel corso della settimana antecedente all’evento, ci sono cose che vanno effettivamente evidenziate. Ad esempio, occhio all’iPhone 12 mini.

Il prodotto commercializzato da Apple, infatti, risulta disponibile a prezzo molto aggressivo in questo primo volantino Unieuro associato al Black Friday 2021. Gli utenti interessati se lo potranno portare a casa a 649 euro rispetto al costo standard di 719 euro per la versione da 64 GB. Restando nel mondo della mela morsicata, sembra attraente anche l’offerta che è stata pensata per Apple Watch terza serie, se pensiamo che in questo caso il prodotto sia attualmente in vendita a 199 o 229 euro, in base al tipo di modello scelto.

Infine, il colosso di Cupertino dice la sua anche in altre categorie, alla luce della promozione per MacBook Air a 959 euro. Vi ricordo che la campagna di questo volantino Unieuro si chiama “Manà Manà black Friday“, richiamando proprio il Black Friday 2021. Le offerte proseguiranno nel corso di questo mese molto caldo. Che ne pensate di quelle trapelate fino a questo momento?