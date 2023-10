Se state pensando di acquistare un top di gamma di stampo Android, è da prendere assolutamente in considerazione l’offerta odierna proposta da Amazon per il Samsung Galaxy S23, flagship che si ritrova con uno sconto davvero molto interessante. Sappiamo come Samsung sia l’antagonista per eccellenza di Apple e riesce ogni anno a sfornare dispositivi Android di spicco, ma a differenza dei prodotti della mela morsicata possono ritrovarsi con sconti più appetibili.

Prendiamo atto dell’offerta extra per il Samsung Galaxy S23: prezzo aggiornato oggi su Amazon

Altra occasione, dopo quella di inizio mese. A tal proposito approfondiamo ciò che propone quest’oggi Amazon per il Samsung Galaxy S23, modello nero da 128GB di memoria interna. Il dispositivo in questione si ritrova con un prezzo scontato del 36%, applicato sui 1015 di listino, arrivando quindi al costo attuale di 654 euro. Cifra decisamente più bassa che potrà far gola a tanti utenti desiderosi di avere tra le mani un top di gamma di alto livello, ma ad un prezzo più accessibile.

Offerta SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black

C’è disponibilità immediata su Amazon e soprattutto non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione, nel giro di pochissimi giorni questo Samsung Galaxy S23 arriverà direttamente nelle vostre case. Per chi non ha la possibilità di spendere tale cifra in un’unica volta, ecco che il famoso sito di e-commerce permette anche il pagamento a rate grazie a Cofidis, dilazionando così la spesa totale nel tempo. Ci sono tutte le garanzie del caso nell’acquistare prodotti di questo tipo su Amazon.

Per quanto riguarda invece le caratteristiche del Samsung Galaxy S23 ricordiamo come si stia parlando di un dispositivo avente display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con refresh rate a 120Hz e può contare sul processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm con 8GB di RAM ed in questo caso 128GB di memoria interna. Lato fotografico spazio ad una tripla fotocamera posteriore con sensori da 50 megapixel, 10 megapixel e 12 megapixel. La fotocamera anteriore è da 12 megapixel. Infine spazio ad una batteria da 3900 mAh.

