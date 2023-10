Dobbiamo prepararci a vivere settimane molto intense sul caso scommesse che sta vedendo protagonista Fabrizio Corona, nelle vesti di chi ha il ruolo di rivelare i nomi dei calciatori coinvolti, visto che oggi si parla ad esempio di Barella e Calabria. Oltre a Zalewski, sul quale a detta di molti ci sarebbero ormai pochi dubbi dopo gli indizi social diffusi dallo stesso fotografo nella mattinata di venerdì, ci sono infatti tante ipotesi che galleggiano nei social, partendo da semplici e banali indizi. Ecco perché occorre chiarire a tutti come debbano essere trattatate determinate tematiche in un momento storico del genere.

Risucchiato anche Zalewski nel caso scommesse con Barella e Calabria: tanti nomi ad oggi con zero fonti

In passato, lo ricordiamo, Fabrizio Corona si era già occupato di Fedez e Chiara Ferragni come osservato con altri approfondimenti, mentre da alcuni giorni a questa parte tutti si stanno concentrando sul mondo del calcio. Il caso scommesse, effettuate soprattutto all’interno di piattaforme illegali, rischierebbe dunque di coinvolgere altri calciatori popolari. In particolare, alcune testate hanno anticipato che nei prossimi giorni dovrebbero venire a galla i nomi di tesserati al momento con Inter, Milan, Lazio, Roma e Cremonese. Insomma, tanto è bastato per far scattare l’identikit in stile “Indovina chi“.

Se da un lato il nome di Zalewski circoli già da qualche ora, ancor prima che arrivasse l’indizio di Corona, gli altri arrivano dal nulla più assoluto. Vedere per credere il caso di Barella e Calabria, non a caso tra i punti di riferimento di Inter e Milan. Del resto, il profilo del calciatore coinvolto nel caso scommesse appare ormai chiaro: relativamente giovane e di solito italiano. Lo stesso Zalewski, del resto, calcisticamente è nato e cresciuto nel nostro Paese.

Allo stato attuale, non ci sono elementi per associare calciatori come Barella e Calabria nel caso scommesse.

