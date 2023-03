Un messaggio di Fabrizio Corona sul “divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni“ sta rimbalzando di testata in testata. Il rapper e imprenditore digitale di Rozzano “sta molto male”, scrive il re dei paparazzi su Telegram per rispondere ai tanti dubbi sul silenzio social, la balbuzie e la mancata presenza alla conferenza stampa di LOL 3.

Cosa dice Fabrizio Corona sul “divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni”

In un messaggio pubblicato sul suo canale Telegram, Fabrizio Corona ha scritto:

“Dopo la bufera post Sanremo, le acque in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo. Oggi Fedez a causa delle sue condizioni psicologiche non è riuscito ad essere presente in studio, lasciando a Frank Matano l’onore e gli oneri della presentazione. La vicenda è complessa in quanto con Amazon è prevista da contratto una nuova stagione della serie ‘Ferragnez’ e, allo stato attuale, rischia di sfumare tutto. Ecco spiegati i motivi della poca presenza sui social di Fedez (oggi l’ultima clamorosa assenza) che da una parte deve fronteggiare la situazione familiare e dall’altra ha la pressione degli impegni lavorativi”.

Il silenzio social e la balbuzie di Fedez

Come ben ricordiamo, Fedez è stato protagonista di un siparietto con Rosa Chemical durante la finalissima del Festival di Sanremo 2023. Poco dopo è stato visto avvicinarsi alla moglie sul palco, ma ciò che si sono detti resta un mistero. Da quel momento Federico Lucia si è chiuso in un silenzio social insolito, ricomparendo solamente per dissare Mario Giordano, annunciare la terza stagione di LOL e il suo nuovo podcast Wolf – Storie Che Contano.

Proprio in occasione del podcast tutti hanno notato la balbuzie del rapper e le speculazioni non sono mancate. Fabrizio Corona, quindi, risponderebbe anche a questo mistero giustificando il tutto con la tempesta sentimentale che starebbe colpendo i Ferragnez. A proposito di ciò, è ormai assodato che la seconda stagione di The Ferragnez svelerà ogni mistero su quanto accaduto alla coppia nel backstage di Sanremo.

La replica di Fedez

Fedez ha pubblicato una dichiarazione nelle storie Instagram nell’ultima ora:

“Sto attraversando un periodo in cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto”.

