Stanno venendo a galla nuovamente problemi Che Banca, visto che oggi 24 aprile non funziona il sito, oltre all’app. Un crash improvviso, che dunque non consente neppure il tentativo di login, in linea con quanto abbiamo registrato non molto tempo fa con un altro pezzo sul nostro magazine. Proviamo a fare a il punto della situazione, alla luce dei feedback che abbiamo raccolto lunedì mattina poco dopo le 9. In sostanza, appena sono trapelate le prime segnalazioni da parte di coloro che non possono usufruire dei servizi online forniti dall’azienda.

Tornano a galla problemi Che Banca oggi 24 aprile in Italia: non funziona il sito oltre all’app

Come stanno le cose? In sosanza, dobbiamo riaffrontrare problemi Che Banca, che presumibilmente verranno gestiti ed affrontati dai tecnici già nei prossimi minuti. Questa la speranza dei clienti, visto che al momento della pubblicazione del nostro articolo non funziona il sito insieme all’app. Non ci sono riscontri ufficiali da prendere in esame per il momento, ma alla luce del down totale per tutta l’area web, a prescindere dal fatto che stiate tentando di accedere da PC o via mobile, ci sono buoni motivi per essere fiduciosi sulla rapida gestione del disservizio.

Situazione che dovrà essere monitorata con grande attenzione, alla luce dell’improvvisa impennata di segnalazioni che abbiamo avuto modo di osservare su Down Detector. I numeri sono altissimi, almeno per ora, ma è chiaro che i problemi Che Banca richiedono un intervento deciso da parte dell’assistenza, sperando che a breve ci siano feedback in grado di farci capire cosa stia succedendo.

Sui social, del resto, ci sono già malumori, ma solo in mattinata capiremo la reale portata dei problemi Che Banca. Nel frattempo, tocca constatare che non funziona il sito, oltre all’app ufficiale messa a disposizione dei clienti.

Continua a leggere su optimagazine.com