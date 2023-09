Tiene banco in questi giorni una serie di problemi che a questo punto non possiamo più sottovalutare a proposito degli iPhone 15 Pro e Pro Max, considerando il fatto che la questione surriscaldamento pare più insidiosa di quanto si potesse prevedere. Dunque, dopo i report dei giorni scorsi, coi quali abbiamo provato a portare all’attenzione di tutti la vicenda, oggi 29 settembre sembrerebbero esserci gli estremi addirittura per un richiamo dalla casa madre. Si tratterebbe, se confermato, di un segnale fortissimo da parte di Apple, a testimonianza del fatto che qualcosa sia andato storto in fase di progettazione o realizzazione.

Rischiamo di andare incontro ad un richiamo per iPhone 15 Pro e Pro Max: cosa sappiamo sui problemi in corso

Come stanno le cose questo venerdì? Dopo le recensioni iniziali molto positive da parte degli addetti ai lavori, soprattutto per quanto concerne gli iPhone 15 Pro ed iPhone 15 Pro Max, da un po’ di tempo a questa parte si osservano soprattutto sui social feedback meno incoraggianti a proposito del tema surriscaldamento. Come riporta SamMobile in queste ore, occorre tenere seriamente in considerazione il tema delle lamentele su come il design dell’iPhone 15 non sia così resistente e su come non riesca a tenere sotto controllo le temperature.

Fa riflettere che ci si concentri soprattutto sui top di gamma, in quanto i modelli Standard e Plus non hanno il nuovo chip Apple A17. Dunque, molto banalmente si può ipotizzare che l’anomalia di questi giorni sia in qualche modo legata al processore che è stato montato sui prodotti più evoluti di questa serie. In tanti, ad oggi, si aspettano aggiornamenti software da parte di Apple per mettersi alle spalle i problemi di riscaldamento, ma l’azienda potrebbe invece dover ritirare il suo ultimo fiore all’occhiello.

Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse dell’azienda a proposito degli iPhone 15 Pro ed iPhone 15 Pro Max.

Continua a leggere su optimagazine.com