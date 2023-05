Ci sono conferme, in queste ore, per quanto riguarda una possibile scelta strategica di Apple per i nuovi iPhone 15 Pro, destinati a vedere la luce entro i prossimi quattro mesi. Secondo le informazioni raccolte fino a questo momento, infatti, dovrebbe essere ufficiosa la decisione del produttore americano di privare il modello in questione dei cosiddetti tasti solidi. In sostanza, abbiamo ulteriori riscontri rispetto a quanto vi abbiamo riportato poco meno di un mese fa sul nostro magazine, con le prime anticipazioni sotto questo punto di vista.

Niente da fare per gli iPhone 15 Pro: probabile rinuncia ai tasti solidi oggi secondo le ultime indiscrezioni

Quali sono le novità del giorno per gli iPhone 15 Pro? Come riporta MacRumors, il fornitore Apple Cirrus Logic sembra aver confermato che i modelli di iPhone 15 Pro non saranno più dotati di pulsanti a stato solido. La scelta finale del colosso di Cupertino sarebbe figlia di “problemi tecnici irrisolti prima della produzione di massa”. Arrivati a questo punto, per forza di cose ci si aspetta che i dispositivi abbiano pulsanti tradizionali che si muovono quando vengono premuti. Provando a contestualizzare meglio il tutto, le indiscrezioni suggeriscono che l’interruttore Suoneria/Silenzioso sarà sostituito con un pulsante.

Per farvela breve, l’idea di Apple sarebbe quella di rendere personalizzabile questo pulsante, come quello del tasto “Azione” sull’Apple Watch Ultra. Cosa possiamo aspettarci a lungo termine dal produttore? L’analista Jeff Pu, che segue da sempre le vicende di questo marchio, ritiene che i pulsanti a stato solido verranno probabilmente rimandati ai modelli di iPhone 16 Pro. Insomma, discorso da rinviare ai device che verranno lanciati il ​​prossimo anno, anche se i partner al momento non confermano uno scenario del genere.

Staremo a vedere quali saranno le novità sostitutive che potremo toccare con mano sugli iPhone 15 Pro.