Se siete propensi all’acquisto del miglior flagship del momento, ovvero dell’Apple iPhone 15 Pro, vi suggeriamo di dare uno sguardo su Amazon perché il suo prezzo ha raggiunto un nuovo minimo storico. Infatti, grazie al super sconto dell’14%, il dispositivo sarà vostro a soli 1069 euro (invece di 1239 euro di listino), nel fantastico colore titanio naturale e nella capacità di memoria da 128GB. Il device è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna e l’eventuale reso sono gratuiti, e avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Diamo uno sguardo alle caratteristiche e specifiche principali di Apple iPhone 15 Pro: il device sfoggia materiali in vetro e titanio, è resistente ad acqua e polvere grazie al grado di protezione IP68, misura 146.6×70.6×8.3mm per un peso di 187gr. Il telefono presenta un ottimo display LTPO Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con una risoluzione di 1179 x 2556 pixel, con tecnologia HDR10, una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, Dolby Vision, 1000nits (typ), 2000nits (HBM) e protezione schermo Ceramic Shield. Sotto la scocca troviamo un processore hexa-core Apple A17 Pro (3nm), abbinato a 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione e GPU 6-core.

Offerta Apple iPhone 15 Pro (128 GB) - Titanio naturale FORGIATO NEL TITANIO – iPhone 15 Pro ha un design robusto e leggero...

DISPLAY EVOLUTO – Il display Super Retina XDR da 6,1" con ProMotion...

Quanto al comparto fotografico, l’Apple iPhone 15 Pro offre sul retro una configurazione a tripla fotocamera caratterizzata da un sensore principale da 48MP (f/1.8, OIS), un ultra-grandangolare da 12MP (f/2.2, 120°) e un teleobiettivo 3X da 12MP (f/2.8, OIS); davanti, una fotocamera selfie da 12MP (f/1.9). In termini di autonomia, il device è alimentato da una batteria da 3274mAh dotata di supporto per la ricarica rapida cablata da 20W e wireless da 15W. Come connettività, il device offre velocità di rete5G – 8300 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, NFC, UWB, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC. Il telefono presenta anche una porta USB Type-C 3.0 e 2 speaker stereo.

Continua a leggere su optimagazine.com