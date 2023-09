Il countdown è ormai giunto al termine: finalmente gli attesissimi e nuovissimi Apple iPhone 15 Pro e 15 Pro Max sono disponibili in pre-ordine su Amazon. Oggi, in questo articolo, ci soffermeremo sul modello 15 Pro, straordinario, potente e versatile, costruito in titanio, seppur leggero, ma molto più resistente. Lo smartphone lo potete preordinare al prezzo di 1239 euro in tre bellissime opzioni di colore come Titanio Blu, Titanio Bianco e Titanio Nero, e con lo spazio di memoria interna da 128GB. Il dispositivo sarà venduto e spedito dall’e-commerce; inoltre, grazie al servizio Prime, l’eventuale reso e la consegna saranno gratuiti e senza costi aggiuntivi. Le vendite partiranno dal prossimo 22 settembre. Il consiglio è quello di affrettarvi, dato che stanno andando a ruba.

Di seguito le caratteristiche e le principali specifiche tecniche per chi ancora non ne fosse a conoscenza: l’iPhone 15 Pro presenta un incredibile display Touchscreen LTPO Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici, con una risoluzione di 2556 x 1179 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, protezione dello schermo Ceramic Shield, tecnologia HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ) e 2000 nits (HBM). Sotto la scocca troviamo un processore Apple A17 Pro (3nm), e grafica Apple GPU (6-core), abbinato a 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Per quanto riguarda la batteria, non si conoscono ancora i dettagli, sappiamo che Apple indica fino a 23 ore di riproduzione video su iPhone 15 Pro. Lato software la nuova ammiraglia di Cupertino lavorerà con il sistema operativo iOS 17.

Relativamente al comparto fotografico, l’iPhone 15 Pro sfoggia sul retro una tripla fotocamera caratterizzata da un sensore principale con OIS da 48MP, un ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo 3X da 12MP; davanti la selfie-cam è da 12MP. Circa la connettività il device offre 5G, Bluetooth 5.3 con A2DP/LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, USB Type-C 3.0, NFC, GPS, A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC; quanto ai sensori integra: accelerometro, prossimità, giroscopio, bussola, barometro, mic. di riduzione rumore.

