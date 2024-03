Occhio agli iPhone 15 Pro oggi. I modelli Pro del mondo iPhone sono sicuramente i più gettonati sul mercato, ma chiaramente presentano un prezzo piuttosto elevato. Può essere però utile approfittare di qualche sconto per riuscire ad averli tra le mani e quest’oggi spicca su Amazon l’offerta riguardante l’iPhone 15 Pro Titanio blu da 128GB di memoria interna. Approfondendo ciò che propone il famoso sito di e-commerce a riguardo, ecco che si può notare uno sconto dell’11% applicato sul prezzo precedente di 1239 euro. Questo significa che nella giornata odierna è possibile avere tra le mani questo iPhone 15 Pro al prezzo di 1099 euro.

Analizziamo l’aggiornamento del prezzo per iPhone 15 Pro su Amazon a Pasqua in Italia

C’è dunque un aggiornamento del prezzo rispetto a quanto riportato il mese scorso. Un bel risparmio che potrebbe interessare qualche utente che ha intenzione di puntare su quest’ultimo top di gamma di stampo Apple, tenendo in considerazione altri vantaggi che derivano dall’acquistare l’iPhone 15 Pro su Amazon.

Offerta Apple iPhone 15 Pro (128 GB) - Titanio blu FORGIATO NEL TITANIO – iPhone 15 Pro ha un design robusto e leggero...

DISPLAY EVOLUTO – Il display Super Retina XDR da 6,1" con ProMotion...

Innanzitutto c’è disponibilità immediata, ma si può anche puntare sulla spedizione assolutamente gratuita, il prezzo quindi appena evidenziato risulta essere quello finale. Infine, ciò che potrebbe ancor di più agevolare questo acquisto è la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis. Amazon permette quindi di dilazionare la spesa totale nel tempo, dando l’opportunità a più utenti di poter avere tra le mani un prodotto così costoso come l’iPhone 15 Pro Titanio blu da 128GB. Per quanto riguarda le specifiche tecniche ricordiamo come si stia parlando di un top di gamma avente display Super Retina XDR da 6,1 pollici con refresh rate fino a 120Hz.

Spazio poi alla Dynamic Island che mostra avvisi e attività in tempo reale. E con il display always-on, la schermata di blocco è sempre visibile. Lato hardware spicca il processore A17 Pro che risulta essere super efficiente, garantendo anche un risparmio della batteria. Infine non poteva di certo mancare un comparto fotografico di spicco con la fotocamera principale da 48 megapixel che presenta anche un teleobiettivo 3X. Ci sono insomma tante funzionalità di rilievo che rendono unico questo iPhone 15 Pro.

