L‘iPhone 15 di Apple sta occupando tutti i titoli dei giornali in questi giorni, e non tutto per le giuste ragioni. La linea iPhone 15 offre numerosi aggiornamenti rispetto all’iPhone 14, incluso un nuovo potente chip per i modelli Pro e Pro Max. Con più potenza che arriva, aumenterà anche il calore, calore che dovrà pur andare da qualche parte. Sfortunatamente per Apple, tutto quel calore sembra accumularsi all’interno dei nuovi iPhone e non viene raffreddato abbastanza bene. I primi utenti di iPhone 15 si lamentano del surriscaldamento durante la ricarica o anche quando fanno qualcosa come scorrere i post di Instagram per lunghi periodi di tempo. Il surriscaldamento sembra essere grave e gli utenti affermano che il telefono diventa estremamente scomodo da tenere in mano. Il problema riguarda sia i modelli piccoli che quelli grandi di iPhone 15 e Apple non ha ancora commentato la questione.

Come riportato da “SamMobile“, l’alternativa perfetta potrebbe essere il Samsung Galaxy S23 Ultra? L’ammiraglia top di gamma del colosso di Seul ha tutto ciò di cui avete bisogno per vivere un’esperienza straordinaria con lo smartphone, inclusa una configurazione della fotocamera più versatile di quella che otterrete anche sul miglior modello di iPhone 15 (Pro Max), fino a due giorni di durata della batteria e prestazioni veloci. I test hanno dimostrato che, nonostante sia dotato di un chip più vecchio, le prestazioni della GPU del Samsung Galaxy S23 Ultra sono superiori a quelle dell’iPhone 15 Pro Max e, grazie ad un migliore raffreddamento, tali prestazioni non diminuiscono così rapidamente come sull’ammiraglia di Apple.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è essenzialmente un telefono migliore sotto molti aspetti nonostante abbia più di sei mesi in più, e la parte migliore è che il produttore asiatico offre attualmente ottimi sconti sul telefono. Non lasciatevi sfuggire l’affare e correte ad acquistare il miglior telefono Android di fascia alta del 2023.

